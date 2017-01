Alumnes de Talarn de maniobres pel Pallars Jussà, en una imatge d'arxiu. Foto: Exèrcit de Terra

L'exèrcit espanyol vol que les empreses de l'Estat contractin soldats retirats. Quan els militars fan 45 anys, passen automàticament a la reserva i tenen una paga mensual de 600 euros compatible amb alguna altra feina. A molts soldats, però, els costa trobar un lloc de treball i, per aquest motiu, l'exèrcit ha fet una crida al sector privat perquè "contracti un heroi".En l'última edició de la Revista Española de Defensa , editada pel Ministeri de Defensa, el coronel d'Infanteria Juan Antonio Casado apel·la al "patriotisme" de les empreses per convidar-les a incorporar exsoldats a les seves plantilles. "Hauria de ser un orgull contractar soldats que ho han donat tot per complir les missions que se'ls han encomanat", escriu Casado en un article en què també recorda que són homes que "han vist morir, ferir o mutilar els seus companys". "Aquestes experiències imprimeixen el caràcter d'una persona disciplinada i lleial", apunta el coronel.Amb aquesta crida, l'exèrcit espanyol vol intentar facilitar la inserció laboral dels prop de 59.000 soldats que o bé s'acaben de retirar o estan a punt de fer-ho. En el seu article, Casado també llença un encàrrec a l'administració central: creu que hauria d'oferir descomptes en la tributació a aquelles empreses que contractin exmilitars. "Contracti un heroi. No se'n penedirà, li retornarà fins l'últim cèntim que hagi invertit en ell", conclou.

