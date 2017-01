S’hi projecten en bucle vídeos de trompades combinats amb d’altres d’espectaculars proeses esportives. Les dues modalitats sovint es combinen amb recreativa arbitrarietat

Quan em trobo atrapat en un dels monitors de televisió del Trambaix no puc evitar preguntar-me quin tipus d’entreteniment és aquest

a suor freda encara em va regalimar pel clatell un parell de minuts més, mentre continuava el meu camí i a la tele un esquiador inexpert es clavava la trompada de la seva vida

. Tots els divendres a la tarda l’agafo a Francesc Macià i baixo a la parada de la Sardana, que em deixa a escassos cinc minuts a peu dels estudis de 8TV. M’agrada aquesta rutina setmanal. Plogui, nevi, faci, fred o calor, passi el que passi de dissabte fins a dijous, sé que tinc aquesta cita marcada a la meva agenda imaginària. Potser els imponderables laborals ho canvien algun dia però de moment el Trambaix forma part de la meva vida.. Fiable perquè rares vegades hi ha avaries i tan sols per motius de força major –la recent cavalcada de Reis, per exemple- interromp el seu servei. Ràpid perquè amb només una mitja hora –a mi em sembla poc- em trasllada del centre de Barcelona a les immediacions d’un polígon industrial d’Esplugues. I còmode perquè a pesar de ser utilitzat per molta gent, rares vegades et trobes amb aglomeracions empipadores.. És on es viatja més tranquil. Els esgarips d’algun viatger cridaner no t’arriben a atabalar i si mires endavant veus la via i el morro del vagó que avança inexorable. Sempre em transmet tranquil·litat percebre a prop la sensació de velocitat. Si un vol matar el temps tontament, no desitja tenir el cap ocupat amb les cabòries pròpies i que el trajecte es faci menys llarg, pot recórrer a la pantalleta del seu mòbil que és refugi fàcil de tantíssims passatgers i també pot entretenir-se amb els monitors de televisió que amenitzen la mirada de qui ho desitgi d’una manera menys exigent impossible.. Les dues modalitats sovint es combinen amb recreativa arbitrarietat. Alguna vegada m’he trobat amb aquest tipus de vídeos en avions o autobusos de llarga distància d’aquells en què tots els viatgers disposen de monitor propi per a escollir un joc, una pel·lícula o una tirallonga de videoclips. També a les andanes del metro i dels Ferrocarrils de la Generalitat. Com que no tenen so o el so és intranscendent, són ideals per a aquest tipus de menesters.. Una moto que fa una tombarella i cau per un barranc. Una noia que es tira amb tirolina i es clava la gran patacada. Un aniversari que acaba amb un incendi per culpa de les espelmes del pastís. Un gimnasta que s’encasta el poltre contra les seves parts nobles. Un cotxe que deixa xopa una pobra parella perquè ha trepitjat un bassal gegant format per efecte d’un aiguat. Podria escriure una llista interminable d’exemples. Cada vegada que hi ensopego me’n recordo de Betes i films i de Videos de primera, aquells programes de fa anys i panys que un guarda a la memòria amb estimació de teleaddicte.no puc evitar preguntar-me quin tipus d’entreteniment és aquest. A què obeeix que els éssers humans ens quedem hipnotitzats davant d’escenes en què altres habitants del planeta travessen instants, diguem-ne, poc afortunats? I, sabent que aquest efecte s’esdevé, per què algú decideix que és una manera ideal d’entretenir-nos? És un pensament no especialment transcendent que quasi sempre que m’arriba es fa fugisser a l’instant.a bord del Trambaix. Es tracta d’endevinar a quina parada entraran els revisors. No és una qüestió baladí, ni molt menys. Al llarg dels moltíssims anys que fa que utilitzo amb molta freqüència el transport públic no havia vist mai un control tan tenaç i persistent del necessari pagament del bitllet. Els revisors, quasi sempre tres, entren al vagó acompanyats de sengles vigilants de seguretat, que en cas de topar amb algun viatger que a sobre de trampós vol fer-se l’orni, esdevenen garants del compliment de la llei., només faltaria, i sempre estarem a favor que es persegueixi els aprofitats. No obstant, més d’una i de dues vegades, he percebut un efecte intimidatori un pèl desproporcionat en la presència i l’actitud dels agents. La majoria d’ocasions són vigilants de seguretat privada però també hi he vist membres de cossos públics de policia fent aquesta tasca. Un dia només faltava que vinguessin els antiavalots de la brigada mòbil per acabar de reblar el clau., de tant en tant s’empesquen campanyes que pretenen prevenir la trampa i que reprodueixen excuses habituals del tipus: “No m’hi he fixat i he validat el títol de transport del meu fill”. Està bé, molt bé, saber que hi ha qui aguditza l’enginy en favor del bé comú i del civisme però a vegades un té la sensació que potser se’n fa un gra massa. Esclar que com que l’Ada Colau va dir un dia allò de “Qui es cola al metro no crec que ho faci per capritx o per diversió” potser a TMB han volgut reverberar tota prevenció., de cop vaig pensar que no havia validat el meu bitllet i ho vaig fer immediatament. Un d’ells em va veure i va pensar que jo era un d’aquells bergants que pretén viatjar gratis. Em va fer baixar del tramvia, li vaig entregar el bitllet i me’l va retornar de seguida: “L’ha validat dues vegades, senyor”. La suor freda encara em va regalimar pel clatell un parell de minuts més, mentre continuava el meu camí i a la tele un esquiador inexpert es clavava la trompada de la seva vida.

