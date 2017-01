Exposicions, l'estrena d'un film que adapta la novel·la Josafat i un congrés acadèmic són només algunes de les activitats que ja hi ha previstes per descobrir, al llarg d'aquest 2017, la vida i l'obra de dos autors cabdals de les lletres catalanes: Prudenci Bertrana (1867-1941) i Aurora Bertrana (1892-1975). Enguany es commemora el 150è aniversari del naixement del primer i el 125è del de la seva filla.El seu llegat i l'obra que van escriure seran el fil conductor de l'Any Bertrana, una commemoració comissariada per l'editor, traductor i escriptor Oriol Ponsatí-Murlà , i que inclou l'organització de diverses exposicions sobre la seva figura i obra; la realització de xerrades i conferències a propòsit de la seva obra; la publicació, revisió i reedició de les seves creacions, i la realització pública de diversos muntatges sobre la seva trajectòria."Són dos autors indispensables per explicar el patrimoni literari", tal i com ha explicat en la presentació de les activitats l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acompanyada pel conseller de Cultura, Santi Vila. L'objectiu principal d'aquesta commemoració, és "donar a conèixer més i millor" l'obra dels dos autors, i evitar que el seu llegat caigui en l'oblit. "Homes i dones de lletres ens fan més lliures, perquè amb la seva producció els ciutadans mirem la realitat que ens envolta d'una altra manera", ha destacat Vila.Ponsatí-Murlà ha ressaltat que l'objectiu és reivindicar els dos autors com a figures cabdals de les lletres catalanes. Per això, no es tracta només de circumscriure els actes de commemoració als escenaris més coneguts de les seves trajectòries, com Tordera, Girona, Berga o Barcelona, sinó també d'estendre'ls arreu del país i donar a conèixer, per exemple, els lligams que van tenir els Bertrana amb poblacions com Sant Pere Pescador o Riudarenes. "Són autors per incorporar al patrimoni literari del país", ha afirmat.Les activitats giraran sobre dos eixos: la vida i l'obra dels Bertrana. En relació a l'obra, la intenció és "eixamplar el perímetre de difusió i coneixement" dels dos autors. En el cas de Prudenci Bertrana perquè la majoria de la població només el coneixen per Josafat, tot i que té nombrosos títols vius a les llibreries entre novel·les, contes i teatre. "S'ha fet una molt bona feina en l'edició de les obres de Prudenci Bertrana durant els darrers cinc anys, això facilitarà més donar-lo a conèixer", ha exposat el comissari.Bertrana és conegut sobretot com a autor de Josafat (1906), amb traduccions a l'alemany, italià, castellà, occità, francès i pròximament a l'anglès, i té una prolífica carrera de nou novel·les, un centenar de contes i deu obres de teatre, a més de centenars d'articles i cròniques. Aurora Bertrana va escriure en català, castellà i francès i és autora de set novel·les, dos llibres de viatges, dos volums de memòries i diversos llibres de relats breus.

