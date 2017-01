Tres persones han resultat ferides lleus en bolcar una ambulància aquest dimecres al quilòmetre 65,5 de la carretera C-233, en terme municipal de les Borges Blanques, prop del cementiri de la localitat. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT), l’accident ha tingut lloc poc abans de les tres de la tarda i s’hi ha vist implicada una altra furgoneta.L’ambulància, que en el moment de l’accident no duia cap pacient a dins, ha bolcat i ha quedat fora de la via, per la qual cosa no hi ha hagut afectacions de trànsit. Pel que fa als ferits, els tres han estat traslladats a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Efectius dels Mossos d’Esquadra, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers han treballat al lloc del sinistre.

