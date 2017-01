Mentre Donald Trump feia la seva primera roda de premsa com a president electe , al Senat continuaven les audiències per confirmar els principals candidats a ocupar els càrrecs principals de la nova Administració. El plat fort d'avui ha estat la sessió dedicada a examinar els posicionaments de Rex Tillerson, expresident de la petroliera Exxon i proposat com a nou secretari d'Estat. L'empresari és considerat un defensor de la bona relació amb Moscou i, precisament quan la possible connexió Trump-Putin s'ha convertit en el gran tema polític als EUA, Tillerson ha afrontat un dur interrogatori.En una sessió molt tensa, el senador republicà Marco Rubio ha etzibat a Tillerson: "És Putin un criminal de guerra?". Rubio, un conservador de Florida que va ser candidat a les primàries, ha anat a sac, recordant la intervenció russa a la ciutat d'Alep. "Jo no utilitzaria aquesta expressió", ha estat la resposta de Tillerson. "Necessito més informació", ha dit. "Hi ha vídeos i imatges, no ha de ser dur dir que les accions militars russes han estat crims de guerra", ha afegit un agressiu Rubio. Tillerson ha respost que necessitava disposar de material classificat per poder respondre. Rubio ha estat letal: "Res d'això està classificat. Les persones estan mortes".En l'audiència, s'ha evidenciat el gir cap a la duresa en política exterior i Tillerson ha apuntat també que hi haurà un canvi de política respecte a Cuba, i que l'illa podria entrar a nodrir la llista de països amics del terrorisme, el que suposaria fer marxa enrere respecte a Cuba en relació a la política d'obertura d'Obama.

