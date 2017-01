Carles Puigdemont respon aquest matí les preguntes de Mònica Terribas a Catalunya Ràdio. El president abordarà el debat successori al PDECat (igual que va fer ell dijous passat, Artur Mas s'hauria autodescatat aquest dilluns segons que vam saber ahir) i també es podrà referir a l'enèsima crisi de l'"operació diàleg". Havia de seduir els catalans però poca cosa se'n sap més enllà del somriure perenne d'Enric Millo i de que Soraya Sáenz de Santamaría té despatx a Barcelona. Ahir, la Fiscalia va demanar nou anys d'inhabilitació per Francesc Homs i també va començar tràmits per obrir una altra causa contra Carme Forcadell mentre el TSJC es negava a citar com a testimonis pel cas del 9-N a Mariano Rajoy. Tot plegat us ho explica Oriol March en aquesta crònica i el nostre cap de redacció, Arnau Urgell, fixa la nostra posició en aquesta opinió.



La CUP marca territori. La manca d'ofertes concretes de l'Estat i la judicialització del procés cohesionen el bloc independentista. Però les tensions hi són, sobre tot entre Junts pel Sí i la CUP. Avui els anticapitalistes fan la seva conferència de principi d'any. Serà una bona ocasió per prendre'ls la temperatura sobre els pressupostos i el referèndum.



Un Pujol admetrà frau fiscal. I avui, a l'Audiència Nacional de Madrid, els Pujol tornen a seure davant d'un jutge. Ho farà Oleguer, el més petit de tots. I serà per admetre que va cobrar almenys vuit milions en negre en una operació milionària d'oficines del Banc de Santander. Uns diners que al·legarà que ja ha regularitzat. La justícia encara intenta demostrar, però, que tots plegats fossin un "clan" delictiu. Oriol Pujol intenta, pel cas de les ITV, un acord amb la Fiscalia que eviti que la seva esposa entri a la presó per tràfic d'influències. El pare, malgrat els seus 87 anys, manté activitat i intenta netejar el nom de la família en diversos cercles.



Aznar torna. Després d'haver independitzat la fundació que presideix, la FAES, del PP, i d'haver renunciat a la presidència d'honor del partit pel desacord amb Mariano Rajoy, José María Aznar reapareix avui a Madrid. Presenta les Idees per la societat de la FAES i no ho fa amb l'ala més dura sinó amb la formalment més moderada. L'acompanyaran Josep Piqué i Alberto Ruíz Gallardón. No està clar que l'expresident vulgui encapçalar una nova formació de dretes, però sí que no pensa renunciar a dir la seva.





Vist i llegit



Els atemptats terroristes d'arrel islamista a París, Niça, Brussel·les o Berlín han posat els governs, serveis de seguretat i opinions públiques d'Europa en alerta. Els serveis secrets són peça clau en la lluita contra aquest tipus de terrorisme i s'han de coordinar i actualitzar constantment. Sobre la seva feina, també amb errors, va emetre TV3 la nit de dimarts un bon reportatge, Els espies no són els que eren, dirigit per Montserrat Besses.





El passadís



El març vinent, a l'Ateneu Barcelonès hi ha eleccions. I poden ser disputades. Fins al 30 de gener no es coneixeran candidatures, però diversos grups escalfen motors. L'actual president, l'historiador Jordi Casassas, opta a la reelecció. Va ser elegit el 2014 encapçalant una llista que volia democratitzar-lo i donar més força als socis, i que l'Ateneu es comprometés a fons en favor del dret a decidir. Així ha estat. També prepara candidatura el filòsof Bernat Dedeu amb suport de membres del col·lectiu liberal Catalans Lliures. Finalment, també avalua presentar-se un sector de l'anterior junta -reticent a que l'Ateneu es pronunciés sobre el procés- amb noms com Pilar de Torres i l'economista Josep Maria Carreras, propers al PSC.





L'efemèride



Amb la retirada de les tropes que comandava el general Gómez de Salazar tal dia com avui de fa 41 anys es posava fi a la presència espanyola al Sàhara i a un segle de presència colonial al continent. Aquell dia de 1976, setmanes després de la mort de Franco, una inestable Espanya lliurava el Sàhara al Marroc incomplint els seus compromisos, tal com va explicar en aquest reportatge Pep Martí. Així ho va narrar en aquell moment TVE deixant clar que la retirada era "honrosa".





L'aniversari



És un dels periodistes catalans més coneguts, però també dels que té menys predicament al nostre país. Avui fa 56 anys que naixia a Barcelona el periodista i jurista Francisco Marhuenda, que en l'actualitat dirigeix el diari La Razón i és habitual en les tertúlies polítiques de La Sexta i 13TV. Marhuenda mai ha amagat el seu anticatalanisme i les seves simpaties pel PP. De fet, entre 1995 i 1996 en va ser diputat al Parlament. Amb l'arribada dels conservadors a la Moncloa, Rajoy se'l va endur de cap de gabinet i el va fer director general. Després tornaria al món del periodisme. Fa unes setmanes va perdre els papers en un debat a La Sexta on s'abordava el tema del franquisme.



Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador decada matí al teu correu electrònic? Fes clic aquí per subscriure't-hi

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)