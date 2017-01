D'esquerra a dreta: la regidora de Turisme Glòria Plana; l'alcaldessa Marta Madrenas i el president de l'Associació, Josep Carreras; durant la presentació del Girona 10.

Foto: Maria Garcia

La capital gironina tornarà a acollir el Girona 10 oferint un total de 1.440 places hoteleres i 6.642 àpats a un mòdic preu de 10 euris. Tothom que vulgui aprofitar els descomptes, es pot inscriure des d'aquest dimecres a la pàgina www.girona10.net , i hi ha temps fins al 16 de gener.Entre el 27 al 29 de gener s'han organitzat desenes d'activitats, fires, mercats, concerts i visites guiades arreu de la ciutat; que s'afegiran als descomptes que oferiran restaurants, hotels i comerços. Algunes de les novetats d'enguany és la Nit10, la visita guiada Jocs de Trons o les entrades de cinema amb descompte.La campanya, organitzada per l’Associació d’Hostaleria Turisme i Restauració i l’Ajuntament de Girona, ha estat un èxit en els darrers cinc anys, però enguany perillava la seva continuïtat. I es que segons ha explicat el president de l’Associació, Josep Carreras, els restauradors i hoteleres “deixen de guanyar entre 120.000 i 140.000€ durant tot el cap de setmana” i, a més, la campanya suposa unes despeses d’entre 18.000 i 20.000 euros. “Ens ha costat molt trobar finançament i ajudes per fer front als costos organitzatius” ha reconegut Carreras.Tot i això, els organitzadors creuen que Girona10 és una experiència público-privada única. En aquest sentit, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha ressaltat que “és una campanya inaudita al país” i que mostra com la “unió dels agents relacionats amb el turisme i l’administració pública" s’ha acabat convertint en un "model d’èxit digne que perduri”.Entre el 27 i el 29 de gener es celebraran a Girona una cinquantena d’activitats, concerts i fires. Per exemple, hi haurà actuacions musicals, tallers gastronòmics, recreacions històriques o visites guiades, com la de Game of Girona Experience, que enguany s'estrena per descobrir les intimitats del rodatge de Joc de Trons.Una altra de les novetats d’aquesta sisena edició és la Nit10: 13 establiments d’oci nocturn oferiran dues copes a 10 euros. I els cinemes també s’apunten a la campanya oferint durant tot el cap de setmana dues entrades per 10 euros.Un any més, hi haurà portes obertes als museus municipals, a més de descomptes i promocions especials en activitats d’oci, esportives i en la compra d’espectacles i festivals.Així mateix, Caixabank –patrocinador del Girona 10- oferirà restaurants i hotels a 10euros als membres del Club Ara, integrat per jubilats, durant un dia més: fins al dilluns 30 de gener.Com cada any, es farà un sorteig per escollir els guanyadors dels àpats i nits d’hotels amb descompte. Aquest matí s’ha obert el període d’inscripcions, que s’allargarà fins al dia 16 de gener. Els participants hauran de triar si volen optar només a les places d’hotel, als àpats o a les dues categories.El sorteig es farà el 17 de gener en un escenari a la Catedral, aprofitant que es celebra el seu 600è aniversari. Un cop assignats els afortunats, disposaran de tres dies per confirmar la seva reserva.El Girona 10 va néixer el 2012 amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme, i atraure visitants en temporada baixa. Des de llavors cada any omple la ciutat de visitants provinents d’arteu del país que volen aprofitar els descomptes i activitats especials.

