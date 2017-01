El momento de mayor tensión: Trump niega el turno de preguntas a @acosta, reportero de la CNN: "Sois 'fake news'" pic.twitter.com/nNz5OLvQAf — EL MUNDO (@elmundoes) 11 de gener de 2017

Donald Trump, durant el seu primer discurs com a president electe Foto: Europa Press

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat fet aquest dimecres el seu primer discurs oficial des que va guanyar les eleccions, el passat 8 de novembre, quan va derrotar la candidata demòcrata Hillary Clinton. Aquest ha estat centrat en aquells sectors que van facilitar que aconseguís la presidència: el sector automòbil, el farmacèutic, l'exèrcit i els veterans.Trump ha iniciat el seu discurs agraint la presència dels mitjans de comunicació i les agències de comunicació, però ha tardat poc a recordar-se d'aquells que, segons ell, van intentar desprestigiar-lo durant la campanya perquè no guanyés les eleccions.Tot seguit, ha repassat breument les notícies que s'han conegut des que ell va ser elegit, el dia 8 de novembre, com a president electe. I ho ha focalitzat en el sector de l'automòbil, apuntant que Crystler, General Motors o Ford han apostat, de nou, pels Estats Units, tot i que algunes d'elles ja tenien projectes de construcció de fàbriques a altres països.Sobre aquelles empreses que vulguin marxar del país a produir a una altra banda, ha explicat que posarà aranzels o un impost per posar-ho més difícil. Encara que marxin, tampoc podran acomiadar els seus treballadors.Un altre dels sectors que ha citat ha estat el farmacèutic. Trump ha explicat que crearan nous sistemes per a la indústria farmacèutica "perquè tenen un gran poder d'incidència política. Són lobbys", ha dit. Tindrà, doncs, cura de tots aquells sectors el que van votar. En aquest sentit, ha explicat que "en els estats on vam incidir durant la campanya i ens van votar, estaran protegits".Els veterans han estat el darrer motiu del seu discurs. Aquest mateix dimecres ha nomenat el responsable d'administració d'aquest potent i influent sector de la societat americana. Trump ha considerat que durant el mandat d'Obama "se'ls ha tractat fatal". És per aquest motiu que els hospitals més punters del país estaran destinats a aquest sector de la població.Sobre els escàndols apareguts aquest mateix dimecres i que tindrien Rússia com a posseïdora d'uns informes negatius sobre ell, Trump ha assegurat que és "fals": "Gent malalta que ha posat aquestes deixalles juntes". Ha dit que les informacions “no tenen sentit” i, per aquest motiu, ha assegurat que “és una cosa que no s’hauria d’haver escrit mai”.En aquest sentit, ha assegurat que és una “taca” a l’historial de cadenes com CNN i ho ha atribuït a "gent malalta". Un dels moments de més tensió de la roda de premsa ha estat quan ha negat la paraula a Jim Acosta , un periodista de la cadena CNN, tot acusant-los de publicar "fake news" (notícies falses).El magnat ha declarat que si Moscou tingués alguna cosa contra ell, ho publicaria, igual que s’han divulgat documents interceptats amb els ciberatacs contra el Partit Demòcrata i la seva última candidata presidencial, Hillary Clinton.Trump ha recordat que va visitar Rússia fa anys i ha explicat que, com a persona coneguda, sempre va “amb molt de compte” i està rodejat d’escortes. El president electe ha afegit que també adverteix als qui l’acompanyen: “Aneu amb compte perquè hi ha càmeres a tot arreu”.Pel que fa als seus negocis, ha explicat que no entrarà en "cap conflicte d'interessos" i que podria compaginar ambdues coses, però que no ho farà. Cedirà el control del seu conglomerat empresarial a dos dels seus fills. A banda, ha explicat que va rebutjar una oferta de Dubai de 2.000 milions de dòlars "tot i que no estava obligat a fer-ho"."L'Obamacare és un problema que han causat els demòcrates. Nosaltres el derogarem i el substituirem", ha dit sobre el punt estrella dels mandats de Barack Obama, tot apuntat que crearà una nova política sanitària.Una de les notícies que més van retronar durant la campanya electoral, el mur que ha de separar Mèxic i els EUA, Trump ha assegurat que es farà i que el pagarà Mèxic: "Ens en pagarà el cost. Ja sigui a través d'un impost o d'un pagament. Però sigui com sigui, passarà". Pel que fa als terminis, ha dit que Pence ha estat negociant però que d'aquí un any i mig serà quan es comenci a construir.

