Oriol March

El Govern ja dissenya una votació emparada per la Convenció de Venècia per dotar de màxima legitimitat el referèndum del qual el govern espanyol no en vol sentir a parlar | La petició de 9 anys d'inhabilitació per a Francesc Homs i la negativa a citar Rajoy com a testimoni pel 9-N augmenten la tensió del pols legal als jutjats | El cap de files del PDECat a Madrid insisteix que cap tribunal el farà "plegar" de la política