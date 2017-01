Feia setmanes que s'esperava la reunió entre el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i la seva homòloga espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría. Va ser per sorpresa, però tal com s'esperava, a Barcelona, més concretament al despatx de Junqueras al Departament d'Economia i Hisena. N'hem sabut que les ofertes de diàleg del govern espanyol no es van concretar i que l'apel·lació contra el procés no va passar del legalisme i el lament per "la divisió dels catalans". Junqueras tampoc va sorprendre i va deixar clar que el referèndum vinculant es farà. Sense novetats, però sí avisos de primera mà, al front del diàleg. Ho explica Oriol March.



La cara i la creu de la Sanitat. La nostra sanitat ha patit diverses retallades en els darrers anys. Això no en qüestiona encara la qualitat, tal com demostren les bones xifres en trasplantaments que va presentar el conseller Toni Comín. Però les tensions polítiques i l'epidèmia de grip per la que passem posen en qüestió el prestigi i eficàcia dels serveis d'urgències. Bé en transplantaments, però no oblideu de donar sang, que els bancs en van molt justos aquestes dies.



Nadia, tristor i vergonya. El cas Nadia ens va impactar a tots. Si es confirma que el seu pare l'explotava sexualment, el cas serà un dels casos de maltractament infantil més cruels que hàgim viscut a Catalunya. Isaac Meler n'explica els detalls i divendres serà a la Seu d'Urgell, on declararan els pares de la petita.





Veurem en què acaba el cas del regidor de la CUP de Vic Joan Coma Roura. De moment ahir l'exfiscal en cap de Catalunya, José María Mena, escrivia un article a El País on insistia en la desproporció de l'acusació de sedició, que considerava fruit d'una mena de paranoia.





L'any polític serà d'alt voltatge al Parlament de Catalunya. Per això la mesa ha decidit proveir diputats, treballadors i sala de premsa de nous ordinadors -per cert, no estaria malament que al Congrés dels Diputats es fes el mateix, com a mínim en el cas de la zona de treball del periodistes, on no desentonarien joysticks dels 90-. Els ordinadors, ràpids, moderns i amb una gran pantalla, formen part d'un paquet que es va licitar a l'estiu, segons el portal de transparència. Són 430 ordinadors en règim de lloguer que han costat 450.000 euros.





Tal dia com avui de l'any 1933 es va produir a la població de Casas Viejas, a Cadis, un aixecament armat de camperols anarquistes contra les autoritats de la jove República Espanyola. El govern del socialista Azaña no va dubtar en reprimir-lo amb violència i es van comptar una trentena de morts. Casas Viejas va començar a erosionar el primer govern republicà, que aquell mateix any perdria les eleccions davant la dreta, donant pas a l'anomenat bienni radical-cedista. El nou govern va ser el que va suprimir l'autonomia catalana i empresonar Lluís Companys i el seu govern pels fets d'Octubre de 1934. On van passar els fets de Casas Viejas, al municipi de Benalup, ara hi ha un hotel de quatre estrelles que es diu Utopia.





Avui fa 74 anys que va nàixer a Barcelona el que segurament és l'escriptor català en llengua castellana més cèlebre, Eduardo Mendoza. Ha rebut premis com el Planeta i el Cervantes i estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi. La majoria de les seves novel·les estan ambientades a la capital catalana. En els darrers anys s'ha posicionat a favor del "bilingüisme" i en contra del procés. Us deixo una de les darreres entrevistes que li van fer, en aquest cas Andreu Buenafuente.



