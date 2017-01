¡OJO! @Cristiano, PREMIO 'THE BEST' A MEJOR JUGADOR de 2016. Así SE VIVIÓ EN DIRECTO el momento en #TheBestMega ¡CONÉCTATE A MEGA! pic.twitter.com/XjbgLmVIfe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 9 de gener de 2017

Cristiano Ronaldo: Algunos jugadores del Barça no pueden estar con nosotros. Pero no pasa nada. Uno de los Zas con más estilo de la historia — DharMadrid El Grande (@DharMadrid88) 9 de gener de 2017

El davanter portuguès del Reial Madrid, Cristiano Ronaldo, ha estat guardonat amb el premi The Best que lliura la FIFA al millor jugador del món el 2016, superant en les votacions els també nominats Lionel Messi i Antoine Griezmann.Així, Cristiano ha tancat un bon any tant en l'àmbit col·lectiu com en l'individual, després de guanyar la Lliga de Campions amb el Reial Madrid, l'Eurocopa amb Portugal i la seva quarta Pilota d'Or com a millor jugador del món.Durant el seu discurs a la gala de la FIFA, Ronaldo ha donat les gràcies als seus companys del Reial Madrid, a l'entrenador i a la seva família. El jugador també s'ha recordat dels jugadors del Barça, que no han estat present a la gala. "Lamento que no puguin estar aquí", ha dit el blanc en referència a una de les polèmiques del dia. I és que el club ha comunicat que cap dels jugadors premiats per l'entitat assistiria aquesta nit a l'entrega de guardons perquè havien de descansar de cara al partit amb l'Athletic Club. Un gest que ha estat interpretat, per molts, com una resposta del Barça a les desavinences amb la FIFA.Alguns usuaris de Twitter s'han fet ressò de les paraules de Ronaldo i les han interpretat com un dard als blaugrana.

