Deia Bauman que "fem equilibris sobre les onades d'una societat líquida, sempre canviat". I afegia que això era "la decadència de l'Estat del Benestar". Ho tenim absolutament interioritzat i normalitat. Però, què és la "modernitat líquida"? Ras i curt, és allò que ens defineix com a entitats amb conviccions, vides, parelles, ambicions, coneixements o principis en un estat volàtil i que en contínua oscil·lació. És allò que ens defineix com una societat amb valors totalment fràgils, on la incertesa s'ha apoderat de tot.



En definitiva: res de vincles humans com els d'abans, res de feines estables com les d'abans, res de parelles per tota la vida, res de creences –polítiques, religioses–que t'acompanyaven fins al darrer alè. Res d'allò que ens va singularitzar com a espècie, com a humans. Som éssers fets a la imatge dels canvis continus que vivim. Amb el 2017, sabem del cert que som definibles en funció del moment. I això és la darrera certesa que disposem, perquè res, després de Bauman, podrà ser explicat amb tanta solidesa com això.