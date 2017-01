La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat quatre anys de presó per a l'expresident de Caja Madrid Miguel Blesa i el seu exdirector financer Ildefons Sánchez Barcoj com a autors d'un delicte d'administració deslleial en el marc de la causa que instrueix el Jutjat número 45 de Madrid sobre el cobrament de sous irregulars. Aquest procediment penal s'afegeix al que Blesa i Barcoj tenen obert a l'Audiència Nacional espanyola per l'escàndol de les "targetes black" i que ara encara la recta final. En aquest segon cas, la fiscalia demana sis anys per a Blesa i dos per a Barcoj.En l'escrit de conclusions provisionals, el Ministeri Públic sol·licita a més 8,5 milions d'euros en responsabilitat civil de forma solidària per als dos exalts càrrecs de l'antiga caixa que hauran d'ingressar en el compte que estableixi Bankia o en cas de renúncia d'aquesta en el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).El fiscal Anticorrupció Conrado Saiz, que va denunciar al gener de 2015 el perjudici econòmic que presumptament haurien provocat els acusats als comptes de Caja Madrid en cobrar "percepcions excessives", demana a més l'exsecretari general de l'entitat Enrique de la Torre, una indemnització civil de 2,8 milions d'euros, quantitat que va cobrar "en excés" de la indemnització rebuda per la caixa després de la seva sortida en 2009.Reitera en el seu escrit acusació provisional que els acusats no van complir amb el tràmit estipulat per la caixa d'informar els òrgans de govern. En concret recorda que el Comitè de Retribucions proposar un increment del salari dels membres del Comitè de Direcció d'un 4,5 per cent a partir de l'1 de gener de 2008 fins arribar a una massa salarial de 8,3 milions d'euros.Després sotmetre la proposta al Consell d'Administració, aquesta havia de tornar de nou a la Comissió de Retribucions per validar l'assignació individual corresponent a cada un dels deu membres del Comitè de Direcció, pas que no va dur a terme Blesa, pel que el increment real mitjà va ser de 16,11% el 2008, perquè amb la sortida de Ramón Ferraz Ricarte, el Comitè es va reduir a nou membres.Com a conseqüència, la caixa els "va abonar indegudament" dos milions d'euros des de 2008 fins que van abandonar l'entitat en qualitat de salari fix. Respecte a la retribució variable el fiscal tampoc "troba justificació" al pagament realitzat als beneficiaris i que va ascendir a 1,8 milions i denuncia a més que l'excés d'aportacions al fons de pensions es va incloure en les nòmines dels anys 2007 a 2010 com "gratificació extraordinària" de manera que la prestació la cobraven per anticipat.Això va portar com a conseqüència que Caja Madrid suportés "indegudament" el seu cost fiscal en elevar a brut aquests imports i abonar les retencions per IRPF per a cada un dels membres del Comitè de Direcció, el que va causar un perjudici a l'entitat de 1,8 milions d'euros més, segons el relat de la Fiscalia.El Ministeri Públic va basar la seva denúncia en un informe elevat al FROB pel qual aquest organisme va acusar de causar un perjudici econòmic de prop de 15 milions d'euros, si bé Blesa va argumentar en la seva declaració davant la magistrada que instrueix el cas, Luisa María Prieto , que es tractava d'un document "ple d'errors".El que va ser president de Caja Madrid entre 1996 i 2010 va justificar davant el tribunal l'augment el 2008 de la retribució dels directius entre un 16 i un 26 per cent al·ludint a un increment en paral·lel de les funcions dels seus nou membres.A més de Blesa, Sánchez Barcoj i De la Torre, formaven part del Comitè l'exdirector de Comunicació Joan Manuel Astorqui, l'exdirectora d'Obra Social Carmen Contreras, l'exconseller Mariano Pérez Claver, l'exdirector general de Negocis, Matías Amat, l'exdirector de la Fundació de Caja Madrid, Rafael Spottorno, i el que va ser director d'Organització de Caja Madrid, Ricardo Morat Esglésies, tots ells investigats en la causa que segueix l'Audiència Nacional espanyola sobre l'ús presumptament fraudulent de les "targetes black" que van rebre de l'entitat nacionalitzada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)