Durant la campanya electoral, @LluisRabell va fer bandera del referèndum. Ara però, parla sobre noves eleccions. Qui menteix a qui? — Marc Berenguer (@MarcBM19) 8 de gener de 2017

@LluisRabell @xabierpayet @MarcBM19 com a servidor públic has de rebatre amb arguments no intentant ridiculitzar! Et deus a les preguntes — Natàlia (@naixa65) 8 de gener de 2017

@LluisRabell @MarcBM19 Rabell no crec que sigui una resposta encertada. Els joves tenim dret a parlar i queixar-nos. Tu diu un de Podem — Ruben RT (@RubenRT) 9 de gener de 2017

Lluís Rabell ha aixecat polseguera a Twitter per la seva resposta a un jove que criticava els canvis d'opinió del líder de Catalunya Sí que es Pot. Aquest dissabte Marc Berenguer militant de les joventuts de Demòcrates de Catalunya, piulava: "Durant la campanya electoral, Rabell va fer bandera del referèndum. Ara però, parla sobre noves eleccions. Qui menteix a qui?"Poc després, el diputat de Catalunya Sí que es Pot li contestava en un to poc cordial: "La vida és dura. Però ets jove. Aprendràs a patir. Fes-ho en silenci i no atabalaràs la humanitat". La rèplica no va agradar a alguns usuaris de la xarxa social, que la van titllar de poc "encertada".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)