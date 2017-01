Imatge d'un carrer de Lleida Foto: Paeria

Pla general del camí perimetral de l'estany d'Ivars i Vila-sana Foto: ACN

Aigua congelada a l'estany d'Ivars Foto: ACN

Carretera de Vila-Sana a Mollerussa Foto: ACN

Una planta coberta de gebre Foto: ACN



Detall d'un pont amb vegetació glaçada Foto: ACN

Gel i boira. És el paisatge que es veu en molts indrets de la demarcació de Lleida aquest cap de setmana després de dos dies de sol, els primers des del 18 de desembre. A la capital, la brigada municipal ha llençat sal en diferents espais i carrers per evitar la formació de plaques de gel que dificultessin la circulació tant de vehicles com de vianants.​En alguns indrets, la Guàrdia Urbana ha hagut de tallar al trànsit el vial que va des d’Alcalde Porqueres fins al Secà de Sant Pere, accessos del pavelló municipal Juanjo Garra, a causa de la perillositat que implica circular pel mateix.Les temperatures s'han desplomat per sota dels -7ºC. Segons dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquest diumenge destaquen registres com els -7,5ºC de Castelldans (Garrigues), els -7,3ºC de Castellnou de Seana (Pla d’Urgell), els -7,2ºC de Tornabous (Urgell) o els -6,8ºC de Mollerussa.

