El Senat ha ajornat fins al 10 de febrer la renovació de quatre magistrats del Tribunal Constitucional (TC), el càrrec dels quals va expirar el desembre passat. La decisió suposa una ampliació d'un mes del termini per iniciar el procés de selecció de les persones que substituiran el president de l'òrgan, Francisco Pérez de los Cobos , la vicepresidenta, Adela Asúa, i el magistrat Ricardo Enríquez, que va substituir, Francisco José Hernando, traspassat el novembre de 2013. El quart lloc està vacant després de la mort d'un altre magistrat el 2015, Luis Ignacio Ortega.Els quatre van arribar al càrrec el 2010 amb tres anys de retard a causa de la manca d'acord entre PP i PSOE per elegir-los. També el deixaran més tard del previst. La renovació torna a dependre del pacte entre populars i socialistes, ja que ha de ser aprovada per tres cinquenes parts del ple del Senat i això requereix el vot de les dues formacions.El termini ampliat és el que el Senat ha donat als parlaments autonòmics perquè li presentin candidatures i que acabava el proper divendres dia 13 de gener. A petició de diversos d'aquests parlaments, la Mesa de la cambra alta espanyola ha ampliat aquest límit fins al 10 de febrer a les 14 hores.De moment, han enviat propostes els parlaments de Navarra i de les Illes Balears, que plantegen com a candidats a Manuel Pulido (lletrat del Parlament Foral) i Oliver Araujo (catedràtic de Dret Constitucional). També ho ha fet el Parlament de Galícia, on els socialistes gallecs i En Marea van proposar Teresa Conde-Pumpido, magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia gallec, i el PP José Manuel Sieira Míguez, president de la sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem entre 2010 i 2015.Per contra, Junts pel Sí i la CUP van rebutjar que el Parlament de Catalunya proposés cap candidat argumentant que es tracta d'un "tribunal polititzat que s'ha convertit en el braç executor del govern de l'Estat".Una vegada que tinguin les candidatures, el Senat ha d'examinar als aspirants, però no està obligat a triar entre els candidats autonòmics i pot proposar i decidir-se per altres. Dependrà del pacte entre PP i PSOE, que no han arribat de moment a un acord i que podria incloure a altres partits.El retard en l'elecció dels quatre magistrats que ara s'han de renovar ha provocat que estiguin en el el càrrec sis anys i no nou com estableix la Constitució. Entre altres coses, el conflicte es va produir per la insistència del PP en escollir Enrique López i la negativa del PSOE a acceptar-lo, tot plegat en la mateixa època que el TC va dictar la sentència sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Finalment van ser elegits De los Cobos i Hernando a proposta del PP, i Asúa i Ortega, pel PSOE (la primera, candidata del PNB).Aquell procés va tenir la novetat que va comptar amb la participació formal de les comunitats autònomes per primera vegada, encara que van seguir les directrius dels dos grans partits. Ara però les majories autonòmiques han variat, de manera que la negociació dels noms en els parlaments autonòmics inclourà a més participants que PP i PSOE.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)