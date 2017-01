Piqué se fue así del campo y señaló al palco con estos gestos. ¿Hacia quién iban dirigidos? #ElDíaDelFútbol pic.twitter.com/MNe9c5CXx9 — La casa del fútbol (@casadelfutbol) 8 de gener de 2017

El Comitè Tècnic d'Àrbitres denunciar el defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, per les seves declaracions posteriors al partit d'aquest diumenge contra el Vila-real, a més del gest que va fer cap a la graderia . "Remetrem un escrit al comitè de competició", ha dit Sánchez Ariminio, president de l'ens, a un periodista de La Sexta segons ha informat Sport . "L'advocat ho veurà i es decidirà", ha afegit.En finalitzar el partit contra el Villareal, que va acabar amb empat a 1 i on també hi va haver unes mans de Bruno Sorano a l'àrea de l'equip local que l'àrbitre va considerar que no eren penal, Piqué va marxar del camp fent un gests desafiants a la llotja. A qui anaven dirigits? Tot apunta que eren per a Javier Tebas, president de la LFP (Lliga de Futbol Professional). Piqué, però, en paraules posteriors a la premsa va dir que no havia passat “res” i no va voler desvetllar a qui anava adreçat el seu gest. “Ja ho sap ell”, es va limitar a dir.Aquesta notícia arriba dies després que critiqués els àrbitres pel seu paper en el partit de Copa del Rei contra l'Athletic de Bilbao. "El penal a Neymar ha estat claríssim i el que m'ha fet a mi Gorka, també, però ja sabem com funciona això. Ja vam veure el que va passar aquest dimecres al Sevilla-Madrid, en la línia dels últims temps. Nosaltres volem jugar a futbol i no a la ruleta, que és el que provoquen aquests arbitratges". Aquestes van ser les declaracions del central barceloní.

