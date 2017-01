L'Ajuntament de Montcada i Reixac (el Vallès Occidental) acusa directament al Ministeri de Foment i a l'Adif de l'atropellament mortal a les vies del municipi d'aquest dilluns "Són els culpables directes", ha etzibat l'alcaldessa, Laura Campos, que recorda que des del mes de juny està intentant sense èxit reprendre les negociacions amb Madrid sobre el soterrament de l'R2:"No es donen resposta, però nosaltres hi insistim i de fet, aquest mateix matí, hem tornat a demanar una entrevista amb Foment". La víctima d'aquest dilluns és un home que ha estat atropellat al pas a nivell del carrer Pasqual, poc abans de les tres del migdia a la sortida de l'estació de Montcada. És la víctima número 167 a les vies i el consistori ha convocat la població a una nova concentració per aquest dimarts a la tarda."Estem cansats i indignats del menyspreu sistemàtic envers Montcada i Reixac que ens dóna l'Estat", ha indicat l'alcaldessa. Laura Campos recorda que l'abril de l'any passat l'exministra de Foment Ana Pastor "es va comprometre a incloure una partida pressupostària per al projecte en els comptes generals de l'Estat del 2017 i va qualificar com a prioritària aquesta intervenció, però no s'ha donat cap pas endavant".L'endemà del nomenament del nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna, l'alcaldessa va enviar una carta per reclamar l'execució del projecte, però encara no s'ha rebut resposta, asseguren des del consistori.La circulació per les dues vies en el tram entre Badalona i Barcelona Clot-Aragó, després d'un atropellament mortal a les 14 hores a Sant Adrià de Besòs, ha quedat restablerta passats dos quarts de cinc de la tarda. En el cas de les línies R2 Nord i R11 es registren retards de 45 minuts, ja que a causa d'un altre atropellament a Montcada i Reixac se circula en via única.Segons ha informat Renfe en un comunicat, una vegada restablert el servei es recuperaran progressivament les freqüències i horaris habituals en les línies R1 i RG1, que acumulen retards de més de 30 minuts.En el cas de les línies R2 Nord i R11 es registren retards de 45 minuts a causa de l'atropellament mortal a Montcada i Reixac.

