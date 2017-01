L'oficina antifrau de Letònia no ha trobat cap prova que l'exprimer ministre Valdis Dombrovskis cobrés cap suborn per haver defensat el procés sobiranista en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies el 2013. Segons informa la Baltic News Network, la investigació oberta no ha pogut confirmar el pagament de sis milions d'euros a l'actual vicepresident de la Comissió Europea que la revista Interviu va denunciar el febrer passat, citant un informe de la policia espanyola. L'oficina antifrau "no veu raons per obrir un procés" judicial perquè "no ha trobat cap prova que suggereixi el cobrament d'un suborn", ha explicat la seva portaveu, Laura Dusa."Si hi ha una clara voluntat del poble i una clara demanda per un referèndum, val absolutament la pena prestar-hi atenció i mirar opcions sobre com abordar-ho", va reclamar l'exprimer ministre letó. Preguntat sobre si Letònia reconeixeria una Catalunya independent, Dombrovskis va respondre: "Si hi ha legitimitat en el procés diria, teòricament parlant, per què no?". Tot i la protesta de l'aleshores ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Garcia-Margallo, que fins i tot va convocar l'ambaixador letó a Madrid, Dombrovskis es va negar a rectificar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)