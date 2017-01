El judici contra una advocada de Manresa acusada de fer mentir un testimoni s'ha tornat a suspendre aquest dilluns per tercera vegada, després que els Mossos d'Esquadra no hagin aconseguit detenir un dels acusats.Ara, la jutgessa ha emès una nova ordre de recerca i captura, i no fixarà la nova data del litigi fins que no s'hagi aconseguit localitzar el jove, que és la persona a qui suposadament hauria fet mentir. La fiscalia considera que la lletrada va citar com a testimoni en un judici celebrat l'any 2011 un jove que va confessar l'autoria d'uns fets que ell no havia comès per protegir l'acusat.Segons l'escrit del fiscal, l'advocada sabia que la confessió era falsa i li atribueix a ella i tres persones més una estratègia per mentir davant del tribunal. Per això, l'advocada s'enfronta a una pena de dos anys de presó, una multa de 1.800 euros i a una inhabilitació de tres anys per a l'exercici de la seva professió.

