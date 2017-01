Pablo Casado, vicesecretari de comunicació del PP. Foto: ACN

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha atribuït aquest dilluns els resultats de l'enquesta de La Vanguardia que recull que un 76,6% dels catalans està a favor d'un referèndum a la capacitat del nacionalisme de "canalitzar les protestes socials contra la seva incompetència cap a al moviment independentista", i ha advertit els partidaris d'un acord per celebrar la consulta que "no hi pot haver un referèndum pactat" perquè "la llei impedeix al govern espanyol que el pacti". "Podem seguir parlant d'utopies o de quimeres, o seguir prenent el pèl a la gent", però "mai hi haurà un referèndum pactat perquè el govern espanyol ni el vol pactar ni ho pot fer", ha sentenciat. A més, no s'ha estat de comparar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb un "conductor suïcida".En roda de premsa a la seu de Madrid després de la reunió del comitè de direcció del PP, Casado ha apuntat que "el millor que poden fer" els partits sobiranistes és "aprofitar la mà estesa del govern" espanyol per "parlar del finançament autonòmic" o "d'infraestructures". "Parlem d'infraestructures, de Rodalies, del Port de Barcelona, d'infraestructures aeroportuàries i recordem allò positiu que han fet els catalans amb els seus pressupostos d'àmbit estatal", ha dit. En aquest sentit ha advertit que en les reunions que es puguin celebrar entre Mariano Rajoy i Carlos Puigdemont o Soraya Sáenz de Santamaría i Oriol Junqueras no es podrà pactar aquesta qüestió. "No hi pot haver un referèndum pactat perquè la llei impedeix al govern espanyol que el pacti".Segons el vicesecretari de Comunicació del PP, els sondejos electorals també posen de manifest que "la gent s'està adonant que això de la independència era un globus sonda per tapar els problemes de corrupció de molts anys de nacionalisme a Catalunya i l'absència de capacitat de gestió dels serveis bàsics". El procés, ha dit, només porta a "un empobriment dels serveis públics" i a un "atipament" com el que es va veure a la "cavalcada kafkiana de Vic" on "els nens van ser instrumentalitzats fent-los portar una ensenya política en un acte com a mínim festiu", i que "ni tan sols ERC defensava".Segons Casado, el procés sobiranista "objectivament" ha portat a la ruptura de l'antiga CiU, la desaparició d'Unió i una davallada electoral de l'antiga Convergència, perquè, "quan algú intenta sobreactuar i ser el que no era, la gent es bolca al partit original" i Convergència ha passat a "radicalitzar-se d'una manera una mica esperpèntica".En aquest marc, el vicesecretari de Comunicació del PP ha recordat que Puigdemont era el candidat "número 4 o 5 per Girona" en una llista encapçalada per Raül Romeva. "Això que sembla surrealista i que sembla que es podria haver donat en alguna altra regió menys desenvolupada del món s'ha donat a Catalunya, que és una regió pròspera i cosmopolita" i denota "un empobriment tremebund".Casado també ha assegurat que el procés ha topat amb una incomprensió a nivell internacional on "no només" s'ha donat "el menyspreu" pel fet que "ningú ha comprat les tesis independentistes catalanes" sinó també "l'enuig del ministre d'Exteriors francès que els va dir que deixin de parlar dels Països Catalans francesos".

