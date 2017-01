Dirigents del PSC encapçalats per Jaume Collboni reclamen un pla d'inversions per a les noves estacions de metro. Foto: Europa Press

El PSC lamenta que les línies L9 i L10 del metro de Barcelona es "trossegin" i per aquest motiu reclama un pla d'inversions amb un enfocament global de tota la infraestructura per dotar-la de la màxima eficiència."La solució no és trossejar una infraestructura de transport i tampoc pot ser que siguin els ajuntaments els que acabin avançant els diners de les estacions de metro perquè no tots tenen la mateixa capacitat econòmica", ha dit en roda de premsa aquest dilluns el segon tinent de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.Collboni ha fet referència a l'acord que el vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van signar el desembre i pel qual l'Ajuntament comprarà immobles del Govern per 40 milions perquè aquests es destinin a la L10 sud de metro i poder obrir així a principis del 2018 les noves estacions de Foneria i Foc Cisell, als barris de la Marina, després d'unes obres que es desenvoluparan durant el 2017."A l'Ajuntament de Barcelona hem fet aquest esforç per als veïns de la Marina a través d'un sistema de permutes amb immobles que la Generalitat té a la ciutat, però aquest no pot ser el sistema per fer i desenvolupar la L9 de metro", ha asseverat Collboni. Ha afegit que aquest sistema ha estat "excepcional", i no és la solució per a infraestructures la competència de les quals és de la Generalitat i que també requereixen la inversió de l'Estat, per la qual cosa ha reclamat el compromís de totes les administracions implicades.

