Andreas Lubitz en una imatge d'arxiu. Foto: E.P.

Els fiscals alemanys han determinat que ningú més que el pilot Andreas Lubitz pot ser considerat responsable de l'accident d'un avió de l'aerolínia Germanwings als Alps francesos el mes de març del 2015, segons ha anunciat aquest dilluns un portaveu de la fiscalia.Lubitz, copilot de l'aparell, va fer estavellar de manera intencionada l'avió A320 de Germanwings contra una muntanya el 24 de març del 2015 mentre realitzava el trajecte entre Barcelona i Düsseldorf, en què van perdre la vida les 150 persones que viatjaven a bord, entre les quals hi havia diversos espanyols.Els fiscals han dit que Lubitz patia un presumpte "episodi psicòtic depressiu" que va començar el desembre del 2014, mesos abans del fatal sinistre, però que va amagar la seva malaltia a l'empresa, que forma part del grup Lufthansa.Els fiscals estaven investigant si ningú més podia ser considerat responsable de la tragèdia, però el portaveu ha indicat que les investigacions no han revelat cap motiu per fer-ho, ja sigui per part dels metges, Lufthansa, Germanwings, o l'autoritat d'aviació alemanya.Els advocats que representen les famílies de les víctimes havien dit prèviament que Lubitz, que va interrompre temporalment el seu entrenament com a pilot per rebre tractament per un episodi depressiu, hauria d'haver estat observat més de prop. El sinistre va portar a les autoritats a Europa a proposar noves lleis sobre el control i observació dels pilots.

