La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha proposat que els jubilats que cobrin més paguin més per les medicines, segons ha declarat en una entrevista que recull Antena 3 . En concret, pretén “ajustar” el copagament farmacèutic per als jubilats que cobrin entre 18.000 i 100.000 euros anuals.La ministra creu que el tram de jubilats entre els que no cobren res i els que tenen uns ingressos de 18.000 euros haurien de pagar 8 euros al mes. Pel que fa a l'altre tram, fins als 100.000 euros, ha precisat que “qui més té hauria de pagar més”, sense detallar si seria un copagament progressiu o amb una tarifa fixa.A l'entrevista, Montserrat també ha assenyalat que els parats de llarga durada no hauran de pagar els medicaments, com fan ara.

