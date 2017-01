La coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), Marta Pascal, ha anunciat aquest dilluns després de la reunió del comitè nacional de la formació sobiranista que se celebrarà una "conferència ideològica" a la primavera per definir el corpus ideològic de les sigles hereves de Convergència. Pascal ha destacat que aquest procés vol fer-se "escoltant" persones de fora del partit que estiguin fent "propostes interessants".El consell nacional del proper 28 de gener servirà perquè l'executiva proposi als quadres uns dotze o tretze ítems sobre els quals reflexionar, entre els quals l'economia, la digitalització, el teixit productiu i la immigració. "Aquest és un debat molt necessari", ha indicat la coordinadora general. Al llarg dels propers mesos hi haurà una sèrie d'actes sectorials que permetran arribar a la conferència amb treball previ ja fet.A banda d'això, Pascal ha anunciat que es farà campanya al territori per donar a conèixer el projecte del PDECat i la seva nova imatge. Aquestes accions es faran al costat de figures rellevant de CDC per tal de fer "enllaç" entre les dues formacions, i tenen com a objectiu sumar associats -militants- a la nova formació sobiranista. "Volem un partit que parli el llenguatge de la gent", ha destacat.

