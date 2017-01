Els tres llibres de l'obra sobre «La història del periodisme de Catalunya». Foto: F. Canosa

Avui es presenta al Palau de la Generalitat la col·lecció en tres volums de Història del periodisme de Catalunya, una obra dirigida pel periodista Francesc Canosa i editada per Sàpiens, amb el suport de la Secretaria de Comunicació.L’obra arrenca al segle XV, amb el naixement de la impremta i primers formats de paper amb voluntat periodística, i repassa moments tan importants com l’aparició de la premsa comarcal i esportiva o el naixement dels setmanaris satírics. També recorda les primeres emissores de ràdio fins a la revolució del món digital, als anys noranta del segle XX, així com l’explosió de les xarxes socials."Són tres volums, un total de gairebé 700 pàgines i un miler d'imatges, que recullen fotografies i documents escanejats", explica Canosa a. "El primer volum va des dels inicis del periodisme català fins a la Guerra Civil. El segon està dedicat a la dictadura franquista. I, el tercer, va de la Transició fins als nostres dies", afegeix el director de l'obra.Història del Periodisme de Catalunya ha estat un treball d'any i mig d'una cinquantena de persones, entre experts, acadèmics, periodistes i coordinadors. "La història del periodisme a Catalunya ha corregut en paral·lel a la resta de països capdavanters, i ha tingut la necessitat d'avançar-se amb aquest afany també d'explicar el país", ha explicat Francesc Canosa.L'obra es presentarà avui, a les 20h, a Palau de la Generalitat. L'acte, que l'obrirà la consellera Neus Munté, comptarà també amb les intervencions del professor de periodisme Josep Maria Casasús; el director de la revista Sàpiens, Jordi Creus; i el director de l'obra, Francesc Canosa. Tancarà l'acte, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

