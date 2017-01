Plànol general del complex projectat. Foto: Cedida

Reproducció d'un dels passadissos. Foto: Cedida

La creació del nou tanatori de Cerdanyola del Vallès ha tensat la relació entre el govern municipal i l’empresa Truyols , guanyadora del concurs púbic per crear la nova infraestructura, que s’hauria de dotar també d’un crematori. Precisament, aquest element és el que ha encès la polèmica, donat que Compromís per Cerdanyola (CxC) i ERC s’oposen a situar-lo a escassos 200 metres dels habitatges. L’empresa assegura que si cal anirà als tribunals.El concurs públic es va fer l’any 2014, quan el PSC governava a la ciutat. Al juliol d’aquell any es va firmar el contracte de concessió, mitjançant el qual es va assignar a l’empresa Truyols el contracte per construir un nou tanatori amb crematori, així com assumir la gestió del cementiri per un termini de 40 anys. Amb el canvi de govern, es va aturar el procés donat que el nou executiu no compartia la incorporació d’un crematori a escassos metres d’habitatges.“En el moment en què se’ns volia aturar el projecte vam acceptar i ens vam comprometre a posar uns filtres per al crematori que estan homologats a nivell europeu per reduir les emissions, al nord d’Europa s’utilitzen”, assenyala Josep Maria Pons, gerent de Truyols. El nou executiu s’oposava al fet de tenir un crematori d’abast comarcal en un àmbit proper al nucli habitat per les emissions contaminants que suposaria.“Hi havia una carta de Truyols de bona voluntat per introduir els filtres, però no es tracta d’un contracte, és un gest per part de l’empresa, però en tractar-se d’un element no contemplat en el plec de condicions, no tindrien obligació de complir-lo”, explica la primera tinenta d’alcalde, Helena Solà (ERC). De fet, als nou regidors del govern municipal contraris al crematori hi caldria sumar els tres del grup municipal de Ciutadans, que tampoc veuen clar instal·lar aquesta infraestructura al nou equipament.En aquest sentit, Solà assegura que l’executiu treballa dintre del marc legal. Una solució que va plantejar en dues ocasions, sense que arribés a prosperar, era retrotraure la concessió, fet pel qual ERC va presentar un recurs de reposició al juliol de 2014 que el ple de setembre d’aquell any va desestimar. El següent pas va ser dur-ho al contenciós, i al gener de 2015 es va admetre a tràmit.“Entenem que hi ha un problema de procediment administratiu, perquè l’òrgan de contractació és el ple i no l’alcaldessa, que és qui va adjudicar el contracte, motiu pel qual creiem que no és correcte, i per aquest motiu la via judicial és oberta”, apunta la tinenta d’alcalde. La situació no satisfà l’empresa, que assegura que s’han plantejat diverses opcions sense que cap hagi arribat a bon port. Entre elles hi ha la compra d’un solar a prop del cementiri on poder construir el tanatori. “Caldria reparcel·lar uns terrenys donat que l’espai que es desitja és més petit del que es disposa”, explica Solà.Això es planteja en el marc de les converses que empresa i Ajuntament mantenen per desencallar la situació. “Mirem si trobem un terreny, però això suposaria rescindir el contracte i perdre la concessió, i això tindria conseqüències per l’Ajuntament”, adverteix Pons.S’espera que en els propers mesos hi pugui haver un pas endavant per intentar desencallar la situació, i tot i que no serà senzill arribar a una entesa que satisfaci a tothom es dues parts tenen la voluntat de trobar una solució on ningú hi perdi del tot.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)