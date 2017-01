La coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), Marta Pascal, ha assegurat aquest dilluns que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha traslladat al comitè nacional de la formació que no serà candidat a les futures eleccions. "És un exemple de coherència", ha determinat Pascal, que ha volgut tancar qualsevol debat de noms. "Afrontarem el debat quan toqui", ha assenyalat, al mateix temps que ha evitat referir-se a qualsevol altra possibilitat."Abordarem el debat quan hi hagi obert el cicle electoral", ha determinat la coordinadora general del PDECat, que ha recordat que Puigdemont ja va dir fa un any que no es presentaria. "El projecte del partit és col·lectiu. El lideratge del president és excepcional i ha fet una feina fantàstica, però estem molt convençuts que aturar el debat de noms i fer el referèndum és el millor", ha apuntat.La tesi que ha defensat Pascal, en essència, és que aquest curs polític ha d'estar presidit per l'aposta per la consulta vinculant i no per un ball de noms. "No hem de conetmplar la possibilitat que no hi hagi un referèndum", ha assegurat la coordinadora general. "No he vingut a parlar de noms", ha destacat la dirigent nacionalista, que ha indicat que tots els candidats li semblen "magnífics".El partit fa setmanes que viu amb intensitat el debat sobre qui ha de ser el futur cap de cartell, però la negativa explícita de Puigdemont -a qui la direcció havia demanat que deixés de dir en públic que no seria candidat- ha fet que se'n parli encara més. A les travesses hi ha els noms de la consellera de Presidència, Neus Munté ; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa ; i l'expresident Artur Mas.Munté ha assenyalat aquest dilluns en una entrevista a Els Matins de TV3 que Mas seria un "grandíssim candidat" dels nacionalistes a les properes eleccions perquè és un "gran actiu" que encara és "molt vigent". Munté, que és una de les dirigents que apareix en les travesses per ser cap de files del PDECat als comicis constituents, ha defensat que el partit no està "preocupat" per no tenir cara visible electoral a un any vista.

