Sergi Sabrià, en roda de premsa, aquest dilluns. Foto: ERC

"Quan el plantejament era d'eleccions demanaven un referèndum, i ara que és de referèndum, demanen eleccions". D'aquesta manera s'ha referit aquest dilluns el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, a la petició d'un avançament electoral que va fer el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, i a les condicions que posa el seu espai polític per donar suport al referèndum que va anunciar Carles Puigdemont. I és que, segons el dirigent republicà, els "comuns" se "senten incòmodes i ho estarien més si no canviés res", atès que l'anunci del referèndum els posa en "dificultats amb el seu relat", ja que la consulta pactada amb l'Estat sembla cada cop més complicada i "les majories per al canvi a l'Estat ni hi són ni seran".És per això que els ha demanat que "estiguin al costat del que vol la seva gent, que mantinguin els compromisos amb els seus electors". De fet, Sabrià ha celebrat que una nova enquesta situï el suport al referèndum a nivells propers al 80%, motiu pel qual ha demanat que "totes les forces que ho defensen s'hi sumin sense apriorismes", atès que és la "proposta més transversal i mobilitzadora existent a Catalunya". En tot cas, ha tret ferro al fet que una majoria demani que aquest referèndum sigui pactat, ja que ha justificat que els republicans també ho preferirien.Així mateix, s'ha mostrat molt satisfet "amb el rumb del Govern Puigdemont-Junqueras" i amb "l'accent social que ha pogut aportar ERC i l'esforç per fer un referèndum vinculant el 2017". En tot cas, ha confiat que els membres del PDECat "podran resoldre les qüestions de partit", en relació a la successió de Puigdemont , i pel que fa als republicans, ha assegurat que "l'únic objectiu" que tenen és el referèndum i treballen "només per això", sense pensar en qui encapçalarà la seva candidatura en les eleccions constituents, per bé que tothom dóna per fet que serà el mateix Oriol Junqueras.Tot i això, el principal repte de les propers setmanes del vicepresident català són els pressupostos, els quals ha destacat que, "després de molts anys", han pogut ser "expansius i de nou els més socials de la història" -malgrat les crítiques dels grups d'esquerres i els sindicats de l'ensenyament -, per bé que amb unes "xifres molt més petites del que ens agradarien". No ha volgut, però, contradir al també diputat de Junts pel Sí i líder de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, que ha afirmat que els comptes són "necessaris" però no "imprescindibles" per fer el referèndum. Preguntat per això, Sabrià s'ha limitat a declarar: "Són una peça importantíssima per tirar endavant el referèndum, i confiem que tothom ho podrà entendre i podrem cloure el febrer amb uns pressupostos".

