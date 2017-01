Una imatge d'arxiu de la terminal 1 de l'aeroport de Barcelona. Foto: Europa Press

Aena tancarà al trànsit aeri la pista principal de l'aeroport de Barcelona-El Prat a partir d'aquest dimarts per executar obres de renovació d'aquesta infraestructura fins a principis de febrer. Les altres dues pistes de les terminals continuaran actives i hauran d'absorbir una major quantitat de trànsit.Mentre la pista principal estigui tancada, l'aeroport utilitzarà la configuració nocturna també durant el dia, de manera que els avions s'enlairaran per la tercera pista en direcció a Barcelona i aterraran per la pista transversal des del mar, segons ha informat Aena. Quan les obres afectin la zona en la qual es travessen les pistes principal i transversal, s'haurà d'utilitzar únicament la tercera pista per a enlairaments i aterratges.A causa del canvi en la configuració habitual, la capacitat operacional de l'Aeroport de Barcelona quedarà reduïda a 48 operacions per hora, davant de les 72 operacions que es poden arribar a actualment en horari diürn.La renovació de la pista principal inclou la regeneració del paviment, la renovació de l'abalisament, la millora i regeneració del paviment de les sortides ràpides i l'eliminació d'alguns obstacles en la franja de la pista i a l'àrea de seguretat de l'extrem de pista. Les obres, que tenen un cost de 18,7 milions d'euros, van començar el mes d'octubre passat amb la instal·lació de dues plantes per fabricar asfalt i d'una campa per a oficines i amuntegament de material. Ara comença la fase dels treballs de més envergadura, que es desenvoluparan almenys fins al 5 de febrer.

