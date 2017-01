Hospital de Terrassa Foto: Arxiu ND

Els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa debaten aquest dilluns, reunits en assemblea, les mesures incloses en el pla d'empresa presentat ara fa un mes i que hauria d'acabar amb la suspensió de l'autonomia de gestió , decretada pel departament d'Economia el passat 16 de desembre.Segons han confirmat fonts del Comitè d'Empresa del CST a, les posicions no han canviat des del passat dia 22, en què els representants dels treballadors van emetre un comunicat per rebutjar més retallades en les condicions salarials i laborals dels treballadors . De fet, aquest mateix dilluns hi ha hagut una reunió entre l'empresa i el Comitè per defensar cadascú la seva posició.Al llarg d'aquest dilluns, i coincidint amb cada torn, hi haurà quatre assemblees de treballadors on s'exposarà la visió de l'empresa i, d'altra banda, les alternatives que proposa el Comitè d'Empresa. Tot i que no es descarten mobilitzacions dels treballadors, la voluntat principal és la de trobar solucions dialogades, però no serà fins un cop passades les assemblees que el Comitè comunicarà quines són les decisions que s'han pres.D'altra banda, fonts del Consorci Sanitari parlen de "normalitat absoluta" en aquestes trobades, i afirmen que estan treballant en un seguit de reunions amb el Comitè d'Empresa, que han començat aquest dilluns. La direcció no intervindrà en les assemblees, sinó que el mateix Comitè serà qui informi la plantilla, i també serà qui negociarà a partir de les decisions que s'hi prenguin.A més, el CST ha afirmat que el pla d'empresa s'està desplegant des del mateix moment que se li va suspendre l'autonomia de gestió, a mitjans de desembre, i que, en estar aprovat pel Consell de Direcció i per la Generalitat, s'ha de començar a aplicar un cop s'han informat els treballadors.La Generalitat va suspendre l'autonomia de gestió del CST el passat 16 de desembre, "fruit del dèficit pressupostari que ha anat acumulant al llarg dels anys", tot i que ja havien preparat i presentat un pla de viabilitat preveient la situació.

