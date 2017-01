Mariano Rajoy, en una imatge d'arxiu. Foto: Moncloa

El setmanari britànic The Economist carrega contra la política del govern espanyol en relació a Catalunya. En un número especial que analitza els reptes pel 2017, la capçalera alerta que la passivitat de Mariano Rajoy a l'hora de fer front al repte català "no aporta solucions", tal i com explica Lainformacion.com . El setmanari creu que el president espanyol hauria d'oferir "una branca a Catalunya perquè s'agafi", com ara un millor sistema de finançament, però tem que finalment no farà cap gest."Rajoy podria oferir als catalans un acord generós. Tanmateix, ningú espera que ho faci", apunta The Economist. Per la capçalera britànica, l'única "esperança del govern espanyol és que la marea independentista retrocedeixi sola", quelcom que, segons el mitjà, no sembla que hagi de passar en un futur immediat. En aquest sentit, avisa que Carles Puigdemont té intenció de celebrar un referèndum "il·legal" el 2017 i es pregunta què farà l'executiu central per bloquejar-lo.En l'article, The Economist també repassa la situació política a la resta de l'Estat i assegura que la posició de Rajoy és menys dèbil del que sembla, ja que la Constitució només permet substituir el cap de l'executiu si dos partits de l'oposició que sumin majoria es posen d'acord a l'hora d'escollir un candidat alternatiu. Tot i això, el setmanari britànic recomana a Espanya "una cura política" per resoldre els problemes de fons que arrossega en els últims anys.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)