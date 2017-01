Tots els sindicats del sector de l’educació que participen a la mesa de negociació amb la conselleria planten cara al Govern i convoquen una vaga pel 9 de febrer, coincidint amb la votació dels pressupostos. L’USTEC-STEs, Comissions Obreres, UGT i l’ASPEPC-SPS tornen de les vacances del Nadal amb força i reclamen a l'executiu que replantegi els pressupostos. “No estem demanant els 9.000 milions d’euros que la Llei de l’Educació de Catalunya (LEC) diu que caldria invertir de més, sinó només 146 milions per cobrir unes demandes de mínims”, ha explicat Ramon Font, portaveu de l’USTEC-STEs.Aquestes reclamacions, que els sindicats batallen des de fa anys, són, entre d’altres, el retorn a l’horari lectiu anterior a la crisi, de 18 hores a la Secundària i 23 a la Primària, que les substitucions es cobreixin des del primer dia i des de l’1 de setembre, la reducció dels horaris als professors majors de 55 anys i el cobrament del mes de juliol per als interins. A més, els sindicats estan queixosos amb les negociacions que s’han produït els darrers mesos amb el departament, que consideren insuficients i poc compromeses.“El departament s’ha negat en rodó a revertir les retallades”, denuncia el portaveu de l’ASPEPC-SPS, Xavier Massó. Per això, fins al 8 de febrer hi haurà un seguit de mobilitzacions i concentracions a tot el territori, sobretot en l’última setmana del gener, en què hi ha convocada una mesa sectorial i que és quan es discuteixen al Parlament les esmenes als pressupostos d’Ensenyament. “A Catalunya s’ha retallat més que a l’estat espanyol i no hi ha cap voluntat de revertir-ho”, ha alertat la portaveu d’UGT, Laia Martí.Com ha explicat Marta Tejedor, responsable d’ensenyament públic de Comissions Obreres, “Catalunya ha deixat d’invertir uns 5.300 milions en relació amb el que s’invertia el 2010”. “Si ara mateix el Govern destinés el 3% del pressupost que destinava al 2010, no patiríem les retallades que patim”, ha lamentat. A més, les millores que la conselleria prometia no s’han negociat amb els sindicats, explica Tejedor, “sinó només amb la resta de partits”.Així mateix, el sindicat d’estudiants se solidaritza amb la vaga i denuncia que des del 2010 el Govern ha retallat un 20% del pressupost, “desviant milions d’euros en benefici de l’educació privada i concertada”. Per això, reclama a la CUP que no votin els pressupostos de Junts pel Sí que, a parer dels estudiants, continuen mantenint les retallades i les privatitzacions de l’educació.També el sindicat CGT ha convocat el dia 18 de gener una vaga contra els pressupostos. Com la resta de sindicats, reclamen el retorn a l’horari lectiu anterior a la crisi, que les substitucions del professorat es facin des del primer dia de la baixa i des de l’1 de setembre i la reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys. Alhora, el mateix dia 18 de gener tenen prevista una concentració davant del Parlament.

