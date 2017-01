La Guàrdia Civil ha detingut un auxiliar sanitari per presumptament robar joies a pacients -la majoria, gent gran del Montsià- durant els trasllats en ambulància i atencions a domicili.L'arrest s'ha produït arran dels controls que la Guàrdia Civil realitza en locals de compravenda d'or a la província de Castelló, concretament a Vinaròs. Els agents van detectar una sèrie de joies de procedència sospitosa i van iniciar una investigació per esclarir-ne els fets.En el decurs de la investigació els agents van descobrir que aquestes joies van ser venudes per un auxiliar sanitari d'una ambulància que suposadament furtava els objectes de valor als seus pacients, generalment persones d'avançada edat "que ni tan sols s'adonaven de la manca de les joies", han assenyalat les mateixes fonts.Fins al moment ha estat identificada la procedència de quatre peces d'or sostretes, propietat de tres ancians que van ser atesos pel detingut, veïns d'Alcanar i Ulldecona (el Montsià), i valorades en poc més de 3.000 euros.Al detingut li consten almenys set vendes més de peces d'or en el citat establiment de compravenda, de manera que la investigació continua oberta. L'arrestat ha estat posat a disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 de Vinaròs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)