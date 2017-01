L'entitat ecologista Ipcena ha enviat una carta al cap del servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ricard Casanovas, per demanar-li que la Generalitat anul·li el sorteig que se celebra cada any en el marc dels actes de celebració de la festa de Sant Antoni Abat a Solsona.Segons informa Ipcena, l'entitat organitzadora, la Comissió de Fires i Festes de Solsona (COFESTAS) organitza una rifa on se sorteja "un porc viu, un xai i dos galls" i, segons ells, "la llei de protecció dels animals prohibeix donar com a premi o recompensa qualsevol animal". Per això, l'entitat demana a la Generalitat que prohibeixi als organitzadors del sorteig que realitzin la rifa amb animals i que els hi obri un expedient.En la missiva, també demanen que els fets es comuniquin al Departament d'Interior i al d'Agricultura perquè, tant els Mossos d'Esquadra com els Agents Rurals, perquè actuïn per evitar que l'acte es dugui a terme.