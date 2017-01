Antoni Castellà, portaveu polític de Demòcrates, ha assegurat aquest dilluns que la negativa de Carles Puigdemont a presentar-se com a candidat del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) "reforça" el seu compromís amb el referèndum d'independència del setembre del 2017. "Per a nosaltres és normal que un polític compleixi amb la seva paraula", ha assegurat Castellà, que ha defensat que des del primer moment Puigdemont havia repetit que no pretenia seguir al càrrec més enllà d'aquesta legislatura.

"Aquest és l'any del referèndum sí o sí", ha apuntat el dirigent democristià, que ha fixat com a prioritat "guanyar" la votació. En aquest sentit, ha avançat que al llarg dels propers dies es reunirà la taula de partits i entitats per consensuar una estratègia conjunta i transversal a favor de la independència. El 14 de gener arrenquen els actes territorials de Demòcrates per convèncer sobre aquesta opció en la consulta prevista per d'aquí a nou mesos. Fa unes setmanes, la formació ja va posar en marxa Demòcrates pel Sí Castellà ha considerat que el referèndum serà "pactat o tolerat", i ha recordat que la consulta que es va fer al Québec va tirar endavant al marge de la legalitat canadenca. L'estat, això sí, va decidir tolerar-lo. Si Espanya, diu el diputat de Junts pel Sí, opta per la "força" per impedir la votació, es pot veure compromès el seu futur dins la Unió Europea (UE). Sobre la via pactada, ha insistit, les possibilitats són nul·les.El dirigent sobiranista ha volgut enviar un missatge a l'espai polític dels comuns, que han format part activa de la posada en marxa del Pacte Nacional pel Referèndum . "El fet que ells diguin que la votació ha de ser pactada no pot interferir en l'agenda segons la qual s'ha de fer al setembre sí o sí", ha destacat Castellà, que ha avançat que la formació "censuraria" que l'espai que lidera Ada Colau només avalés la consula vinculant en cas que hi hagués majoria d'Units Podem al Congrés dels Diputats.Pel que fa a l'aprovació dels pressupostos, que depèn del vot afirmatiu d'almenys una part de la CUP -per tramitar-los, els anticapitalistes van emetre dos sufragis a favor i vuit abstencions-, Castellà ha indicat que són "necessaris" però no "imprescindibles" per tirar endavant la votació.

