El presumpte atacant, dels quals les autoritats tenen les empremtes, tindria 25 anys. Foto: Daily Sabah

La Policia de Turquia ha identificat l'home que va perpetrar l'atemptat contra el club Reina d'Istanbul durant la festa de la nit de Cap d'Any, en què van perdre la vida 39 persones i 65 més van quedar ferides a la discoteca Reina d’Istanbul durant una festa de Cap d’An , com l'uzbek Abdulkadir Masharipov.Segons les informacions recollides pel diari local Hurriyet, l'atacant va arribar a Istanbul el 15 de desembre des de la província de Konya, on era membre d'una cèl·lula del grup jihadista Estat Islàmic.Aquesta cèl·lula, integrada per un número indeterminat d'uzbeks, va continuar donant suport a Masharipov, el sobrenom del qual era Abu Mohamed Jorasani. L'atacant continua fugat, tot i l'operació a gran escala de les forces de seguretat.El diari local Milliyet ha indicat que Masharipov residia a Turquia des del 2011, i les seves activitats al país des d'aleshores estan sent rastrejades i investigades.Les primeres informacions policials difoses després de l'atac apuntaven que el sospitós era de l'Uzbekistan o el Kirguizistan, tot i que s'especulava que podria procedir de la regió xinesa de Xinjiang.La setmana passada, el ministre d'Exteriors de Turquia, Mevlut Çavusoglu, va assegurar que l'atacant havia estat identificat , si bé no va facilitar-ne el nom.La Policia ja ha detingut diverses desenes de persones presumptament relacionades amb l'atac. L'atemptat ha estat reivindicat per Estat Islàmic.

