La Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que investiga Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona van entregar al jutge un informe on detalla que la parella hauria evadit 4,5 milions d'euros des que el procediment judicial contra ells va començar. En el document al qual ha tingut accés l' ABC i amb data de 27 d'octubre, la UDEF especifica que haurien "sostret a la previsible acció de la justícia 4.464.463,27 euros".Segons l'informe, el fill gran de Jordi Pujol hauria fet servir un entramat de "jurisdiccions foranies" per a l'"aixec de béns". La UDEF també lamenta que els diners ja són de "difícil o impossible localització" a causa de l'"agilitat en les transaccions internacionals i la llibertat de moviments de què gaudeixen els investigats". Per això, destaquen la necessitat d'imposar mesures cautelars més restrictives.El magistrat de l'Audiència Nacional que instrueix el cas, José de la Mata, va fixar el febrer de 2016 compareixences setmanals per a Jordi Pujol i Ferrusola i li va prohibir sortir del territori de l'estat espanyol. A més, li va ordenar que entregués el passaport.De la Mata va assegurar aleshores que Pujol Ferrusola és titular de diverses societats instrumentals que no produeixen cap valor real i que només tenien com a finalitat "canalitzar capitals de suposat origen criminal per fer inversions i despeses a Espanya i a l'estranger".

