El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha opinat avui sobre l’anunci del president Carles Puigdemont de no ser president l’any que ve: “No ho fa per un sentit de la responsabilitat, o perquè no vulgui, sinó perquè no s’atreveix a presentar-se a les eleccions perquè sap que sortiria arrasat”. El cap del PP català ha repetit diverses vegades que Puigdemont té por als resultats, tot dient que el balanç del seu any de govern ha estat decebedor: “Una Catalunya més dividida” i una “incapacitat” per afrontar els reptes reals de la societat.“Convergència -ha assegurat- ha aconseguit des del 2010 una cosa molt difícil: de ser el partit central de la política catalana a ser un partit en vies d’extinció i no tenir candidat”. Sobre les declaracions de Neus Munté en favor d’una candidatura d’Artur Mas , el dirigent popular ha dit que això “denota fins a quin punt Convergència ha perdut el nord, si Mas és l’única aposta de futur que ara mateix pot presentar el seu partit”.Segons García Albiol, Mas i Puigdemont han aconseguit convertir Oriol Junqueras en la cara amable del Govern català. “Els polítics de raça es demostren en els moments excepcionals, i que Puigdemont deixi penjats els seus ja diu en quin ambient de desolació els deixa”. Ha tornat a criticar l’absència del president de la Generalitat de la reunió de presidents autonòmics de la setmana vinent: “No voldria pensar que aquesta absència respon al fet d’estar presoner de la CUP”.El comitè de direcció ha tractat de l'organització dels congressos que afronta el partit. Un total de 105 compromissaris catalans participaran en el congrés del PP a Madrid que se celebrarà entre els dies 10 i 12 de febrer vinents. El 21 de gener, faran una reunió per intentar anar plegats al congrés i consensuar les principals esmenes.Preguntat sobre la possibilitat que l’expresident del govern i del partit José María Aznar pugui abandonar la formació i liderar-ne una altra, com s’ha especulat darrerament, s’ha mostrat convençut que això no passarà: “Continua sent militant del partit i els seus posicionaments són sempre escoltats per la immensa majoria del partit”. García Albiol ha subratllat que l’exlíder de la dreta espanyola ha estat sempre lleial a la formació i ho continuarà sent en el futur.

