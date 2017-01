Joves d'Arran Osona amb la pancarta 'L'avortament és un dret, no un genocidi'. Foto: ACN Busquets L.

Amb el lema "L'avortament és un dret, no un genocidi", una cinquantena de persones es va concentrar aquest diumenge davant la Catedral de Vic. Organitzat per les associacions feministes Adona't Vic, La Xinxa de Manlleu i també per Arran Osona, els diferents col·lectius van respondre amb una protesta davant el temple a les declaracions del bisbe de Vic, Romà Casanova, que en la seva glossa setmanal qualificava l'avortament de "genocidi" Des dels col·lectius s'ha demanat al bisbe que rectifiqui les seves paraules. Una de les membres d'Adona't, Montserrat Puig, explicava que a més animen a sol·licitar l'apostasia, per abandonar la fe catòlica, com a resposta a la crida del bisbe perquè els pares no posposin el baptisme dels seus fills fins que aquests tinguin edat per decidir. Tot i la protesta a l'exterior, els feligresos que volien assistir a la missa van anar entrant a la catedral aliens a la polèmica.Les pancartes "L'avortament és un dret, no un genocidi" i "Avortament lliure i gratuït" abanderaven aquest diumenge la protesta d'una cinquantena de persones que aposten per l'exercici lliure del dret a avortar. Els col·lectius feministes es van concentrar davant la Catedral de Vic una estona abans de l'inici de la missa que se celebra cada diumenge per expressar el seu malestar i com a resposta a les paraules que el bisbe va traslladar als lectors de la seva glossa setmanal, en què qualificava l'avortament de "genocidi" i qüestionava als pares catòlics que posposin el baptisme dels seus fills fins que aquests tinguin edat per decidir.Les concentrades van cridar consignes com "Fora els rosaris dels nostres ovaris" o "Romà Casanova, inquisidor" per demostrar el malestar i rebuig contra el que consideren una manera d'estigmatitzar un dret reconegut. Una de les membres del col·lectiu feminista Adona't, la Sílvia, va recordar a Casanova que tot i que la ideologia de l'església catòlica és "respectable", estem en un país no religiós "on aquest tipus d'opinions no haurien de transcendir públicament". Per llei, "l'avortament és un dret que es pot exercir fins a les 14 setmanes".Per aquesta activista, l'avortament no és en cap cas un genocidi, "però en canvi sí que ho és que milers de persones estiguin morint cada dia en fugir de la guerra, afogats, de pena o de fred", lamentava. Com també ho és que milers de nens "restin desemparats als camps de refugiats exposats a abusos o maltractaments". "Això és genocidi i no l'avortament", sentenciava.Si bé els agradaria que el bisbe de Vic rectifiqués les seves paraules, no creuen que ho faci. Amb tot, els col·lectius han volgut recordar a Casanova que "cada any moren al món 50.000 dones per culpa d'avortaments quan no poden accedir a unes condicions mínimes de sanitat". "D'aquestes coses també se n'hauria de recordar el bisbe quan parla de genocidi o avortament", afegia.Durant la protesta es va llegir un text en què una de les portaveus del col·lectiu Adona't, Montserrat Puig, animava a la gent a apostatar com a resposta a la petició que feia el bisbe de Vic als pares perquè bategin els seus fills en edats més primerenques, abans que tinguin capacitat de raonament. "Nosaltres demanem a la gent adulta, que ja té capacitat de raonar i plena consciència, que apostatin d'una institució que està alimentant el terrorisme masclista amb discursos com aquest", destacava Montserrat Puig. A dins, un cop començada la missa, que no estava oficiada pel bisbe, una trentena llarga de feligresos escoltava les paraules del clergue.

