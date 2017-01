La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista al programa Els Matins de TV3 que l'expresident Artur Mas seria un "bon candidat" a les properes eleccions catalanes, que haurien de ser "constituents". "És un actiu enorme" del procés, ha definit Munté, que ha destacat la "coherència" del president Carles Puigdemont en negar-se a ser cap de files del PDECat als propers comicis Munté ha insistit que el calendari electoral català no està "fixat", i ha insistit que els associats al PDECat triaran el "candidat o candidata" a través de primàries. La consellera de la Presidència, que també és vicepresidenta de la formació hereva de Convergència -va fer tàndem, precisament, amb Mas per liderar el partit-, ha destacat que no existeix "preocupació" dins les sigles nacionalistes pel fet de no tenir cap de llista a les futures eleccions, i ha situat el referèndum com a prioritat per als propers mesos."Jo no detecto preocupació. El partit està enfocat", ha destacat Munté en referència a la votació prevista per al setembre del 2017. La consellera de la Presidència ha evitat ser taxativa a l'hora de negar les possibilitats que té per ser candidata -és un dels noms que sona, juntament amb el de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa- i ha evidenciat les diferència que hi ha respecte fa un any. En aquell moment, Munté també apareixia en les travesses per rellevar Mas , però ella en cap moment s'hi va prestar.La vicepresidenta del PDECat ha ressaltat que l'únic escenari d'avançament electoral possible és que la CUP no faci costat als pressupostos de la Generalitat per al 2017. "No ens podem permetre no tenir-ne", ha destacat Munté, que ha insistit que el Govern no està "preocupat" per l'avís que van fer els lletrats del Parlament sobre la hipotètica inconstitucionalitat dels comptes arran de la partida pel referèndum.Munté ha vinculat la votació sobre la independència a l'aprovació dels pressupostos. La CUP decidirà el 28 de gener , en un consell polític, quin és el seu vot sobre els comptes.

