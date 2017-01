Dues persones donen sang en una imatge d'arxiu. Foto: Albert Segura

Les reserves de sang estan sota mínims. Durant les festes de Nadal, les donacions han caigut prop d'un 25% respecte el mateix període de l'any anterior i ara només n'hi ha per cobrir les necessitats hospitalàries de sis dies. Per això, el Banc de Sang ha fet una crida a donar-ne i ha posat en marxa una nova campanya per revertir l'actual escassetat de reserves.L'entitat ha organitzat una marató al llarg del mes de gener per arribar a nous donants. Concretament, la campanya se sagmentarà en quatre jornades: dues tindran lloc a Barcelona divendres i dissabte vinent, i dues més se celebraran la setmana següent, entre el dijous 19 de gener (amb Piera com a epicentre) i el dissabte 21 (amb Sant Vicenç dels Horts com a punt central). A més, el Banc de Sang ha habilitat 4.000 punts de donació a tot el país que es poden consultar al seu lloc web . Setze hospitals catalans també estan preparats per rebre els possibles donants.El director assistencial del Banc de Sang, Enric Contreras, recorda que són especialment necessàries les donacions dels grups sanguinis RH negatius , perquè són els més minoritaris. Se'n necessiten bàsicament del tipus A negatiu i del 0 negatiu, que només tenen reserves per un dia. Contreras insisteix, però, que la situació és "límit" i per això demana a tots els possibles donants que s'adrecin als punts de la campanya.

