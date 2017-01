Sergio Ayala, expretendiente de myhyv y concejal del PP, nuevo concursante oficial de 'GH VIP 5'. #GHVIP5 pic.twitter.com/73RTC1XOqJ — GH VIP (@t5granhermano) 4 de gener de 2017

El Partit Popular ha demanat a Sergio Ayala, un dels seus regidors a Medina del Campo, a Valladolid, que deixi l'acta d'edil municipal. La direcció local de la formació ha pres aquesta decisió després que Ayala s'hagi convertit en un dels concursants del programa Gran Hermano VIP de Telecinco. Segons el diari Norte de Castilla , els responsables del PP se senten "decebuts" malgrat les explicacions que els ha donat el regidor.Ayala es va reunir dimecres amb la direcció local del seu grup municipal per justificar la seva decisió. El regidor els va explicar que es tractava d'"una feina més" i els va prometre que seria fora de l'ajuntament "per poc temps". Els responsables del PP denuncien, però, que es van assabentar de la notícia pels mitjans de comunicació i asseguren que van demanar l'acta a Ayala perquè consideren que "participar a un reality no és compatible amb fer de regidor". "Estem vivint la pitjor crisi que hem patit mai per culpa seva", es lamenten.L'edil, però, es va negar a renunciar al seu càrrec i el partit ha decidit no expulsar-lo perquè "els estatuts no expliquen com podem actuar en aquests casos", tal i com expliquen fonts del PP local al Norte de Castilla. De fet, no és la primera vegada que Ayala participa en un controvertit programa de televisió: el 2015 ja va ser un dels pretendents del Hombres, mujeres y viceversa, també de Telecinco.

