Al municipi de Barcelona hi ha la mateixa població registrada ara (2016/17) que l'any 1992.



Lògic en un municipi de 101,4 km² , amb una densitat de població molt alta, gairebé tot construït on s'hi fan hotels, residències d'estudiants camuflades, en realitat residències de turistes, apartaments i pisos turístics, on a barris sencers s'especula amb els edificis d'habitatge i els habitants han de canviar de residència...



A algú li sorprèn aquest titular?