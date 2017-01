At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 de gener de 2017

Aquest és l'any de La La Land, o això sembla si tenim en compte el favor dels crítics, la resposta entusiasta de la majoria de públic en els festivals on s'ha presentat i, també, gràcies a la immensa llista de tots els guardons que ha aconseguit en la cursa pels Oscar, uns premis en què sembla que seguirà arrasant. Els set Globus d'Or aconseguits aquesta matinada, però, suposen una fita i un rècord sense precedents en la història dels 74 anys dels guardons que concedeix l'Associació de premsa estrangera de Hollywood.El musical ha guanyat els set premis als quals estava nominat, refermant la condició que arrossega com a gran meravella de l'any i arrabassant l'anterior rècord a Alguien voló sobre el nido del cuco , que en tenia sis.. La La Land és una gran història d'amor al cinema i a la mateixa essència de Hollywood, comandada per la batuta del joveníssim Damien Chazelle i ballada al ritme de dos actors en estat de gràcia, Ryan Gosling i Emma Stone. Tots tres han aconseguit convertir el film en una icona abans de l'estrena.Un altres dels fets destacables és la victòria incontestable de Damien Chazelle, de només 31 anys, en les categories de millor director i guió. És el més jove en aconseguir-ho. A més, rep el reconeixement en dos àmbits compartits entre drama i comèdia, un fet que sempre prestigia el guanyador de manera especial.Amb la categoria de comèdia i musical amb una favorita tan clara, les mirades i l'emoció s'han centrat en la categoria de drama, on Moonlight (Barry Jenkins) ha aconseguit el reconeixement com a millor film. La pel·lícula retrata la dura infantesa i joventut d'un home negre en un barri marginal de Miami, en plena dècada dels 80. Moonlight s'ha imposat a Manchester frente al mar, que ha obtingut el guardó de millor actor de drama per a Casey Affleck. La francesa Isabelle Huppert, protagonista d'Elle, ha estat reconeguda com a millor actriu amb una pel·lícula premiada com a millor pel·lícula estrangera.Pel que fa a les categories de televisió, Atlanta, ha estat reconeguda com la millor sèrie de l'any en categoria musical o comèdia. The Crown, que repassa els primers anys de regnat d'Isabel II, ha estat guardonada com a millor drama. La mateixa sèrie ha aconseguit el premi a millor actriu dramàtica per la protagonista, Claire Foy. Una altra de les sensacions de la temporada, The People vs. OJ Simpson, ha estat la vencedora en la categoria de millor minisèrie o pel·lícula per a televisió.L'actriu Meryl Streep ha recollit el prestigiós premi Cecil B. Demille i ha estat una de les grans protagonistes de la nit amb un discurs on s'ha referit al vencedor de les eleccions presidencials dels Estats Units, Donald Trump. "Hollywood, premsa i estrangers, les tres coses més odiades del moment", ha assegurat de manera irònica, mentre emocionava el públic present. L'actriu s'ha referit a Trump sense amagar la gravetat de la situació que viu, i viurà properament, el seu país. "La manca de respecte provoca falta de respecte, la violència convida a la violència", ha denunciat, amb la veu entretallada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)