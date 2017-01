El Barça ha rescatat un punt in-extremis aquest vespre al camp del Vila-real. Un golàs de Leo Messi a només dos minuts pel final del temps reglamentari ha permès als blaugrana salvar els mobles al Madrigal i segellar un escuet empat a un. Un xut creuat de Sansone a l'inici de la segona meitat ha estat posat el partit coll amunt pels homes de Luis Enrique, que han tingut molts problemes per arribar a la porteria d'Asenjo. Però l'empat és del tot insuficient per als interessos del Barça, que ara és segon amb els mateixos punts que el Sevilla, cinc punts per d'un Madrid que encara té un partit pendent.Els primers compassos del partit han agafat tonalitat blaugrana ràpidament. Capitanejat pel catalitzador Andrés Iniesta, el Barça ha buscat amb assiduïtat la porteria rival, però ha tingut dificultats per superar la teranyina defensiva dels groguets. André Gomes, amb un xut des de la frontal que ha sortit llepant el pal, ha estat el primer a avisar. Després s'hi han afegit Neymar i Messi: el brasiler ho ha provat abans de la mitja hora de joc amb un tret creuat que s'ha escapat per mil·límetres, mentre que l'astre argentí ha buscat el gol amb una rematada de cap que se n'ha anat per sobre del travesser al límit de la mitja part.L'exblaugrana Dos Santos s'ha convertit en la principal referència ofensiva del Vila-real i ha estat a punt de sorprendre Ter Stegen amb un xut que ha sortit desviat per poc. Ben col·locats en defensa, els valencians no han especulat i han injectat velocitat al joc. Han disposat d'alguna altra oportunitat aïllada al tram final de la primera meitat, però Ter Stegen sempre ha respòs amb seguretat sota pals.Ja a la represa, el Vila-real s'ha avançat ràpid en el marcador. Els groguets han aprofitat una pèrdua de pilota de Digne per construir un ràpid contracop que Sansone ha transformat en l'1 a 0 amb un xut creuat inabastable per al porter alemany del Barça. Els homes de Luis Enrique han tingut la rèplica tan sols tres minuts després amb una jugada assajada entre Messi i Neymar que el brasiler ha culminat amb un tret massa tou.El gol ha fet reaccionar al Barça, que havia sortit de vestidors endormiscat, però la sòlida defensa del submarí groc ha estat sempre un obstacle difícil de salvar. El Vila-real ha tirat de tot el que ha pogut per impedir l'empat blaugrana, a vegades sobrepassant, fins i tot, els límits del reglament. Al minut 71, Bruno ha tret la mà per bloquejar un xut de Leo Messi. El penal semblava clar, però l'àrbitre no l'ha assenyalat. L'astre argentí ha continuat sent l'ariet del Barça i ha liderat els homes de Luis Enrique quan semblaven més perduts. A dos minuts pel final, ha aconseguit empatar el partit amb un golàs de falta des de la frontal. La diana, però, ha arribat massa tard i el Barça no ha pogut acabar de capgirar el marcador.

