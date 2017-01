El 76'6% dels catalans són partidaris de celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn del sondeig que l'empresa GAD3 ha elaborat per La Vanguardia . Segons l'enquesta, el 59% dels partidaris del dret a decidir voldrien que la convocatòria fos acordada amb l'Estat, mentre que un 39% acceptarien que fos unilateral.Pel que fa al sentit del vot, l'independentisme guanya força respecte l'última enquesta de GAD3. Els partidaris de separar-se d'Espanya arriben al 42'3% i superen per gairebé mig punt als que votarien "no" a la secessió, que es queden en el 41'9%. Gairebé un 6% dels enquestats assegura que no aniria a votar en cas que es convoqués el referèndum.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)