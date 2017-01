Almenys quatre persones han resultat mortes i una quinzena ferides en ser atropellades per un camió a Jerusalem Est, en el que la policia israeliana ha descrit com un "atac terrorista". El conductor del camió també ha mort abatut a trets.Aquest diumenge ha mort als 82 anys l'expresident iranià Akbar Haixemi Rafsanjani, una de les figures més influents del règim dels aiatol·làs. Rafsanjani havia estat hospitalitzat a Teheran després d'un atac de cor, segons ha informat l'agència de notícies iraniana Tansim.ERC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya amb 37 escons, 10 més que el PDECat, que n'obtindria 27. Ciutadans se situaria en tercera posició amb 24 i competiria amb els nacionalistes per liderar l'oposició. La CUP, per la seva banda, baixaria dels 10 als 5 diputats al Parlament. Amb aquests resultats l'independentisme tindria 69 escons, mantenint així la majoria absoluta.Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit pels voltants de les 17.00 hores d'aquest diumenge l'incendi de pastures que cremava des de dijous una zona d'alta muntanya a a Garòs, dins del terme municipal de Naut Aran (Vall d'Aran).Vint-i-quatre persones han mort a causa de l'onada de fred que afecta Europa, segons un recompte fet pel portal 3/24. Les baixes temperatures han matat vuit persones a Itàlia, deu a Polònia, dues a la República Txeca, dues a Rússia i dues a Bulgària. A Catalunya, l'episodi ha obligat a cancel·lar 16 vols a l'aeroport del Prat.

