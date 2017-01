Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit pels voltants de les 17.00 hores d’aquest diumenge l’incendi de pastures que cremava des de dijous una zona d’alta muntanya a Garòs, dins el terme municipal de Naut Aran (Val d’Aran).Segons les últimes estimacions, el foc hauria calcinat unes 430 hectàrees de matolls i pastures. Aquest migdia, poc després de les 13.00 hores, l’incendi ja s’ha donat per controlat, i els mitjans aeris i alguns efectius han començat a retirar-se.Dues unitats dels GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) han fet seguiment sobretot del cap del flanc dret de l’incendi per comprovar que no quedava cap punt calent, moment en què s’ha pogut donar el foc per extingit.Al llarg d’aquests quatre dies els Bombers de la Generalitat i els Pompièrs d’Aran han treballat en una zona amb molt de pendent i de difícil accés amb l’ajuda d’eines manuals, línies d’aigua i foc tècnic. Els efectius han estat transportats a la zona amb el suport de mitjans aeris, que també han ajudat amb descàrregues d’aigua.

