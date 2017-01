La Policia Nacional ha desmantellat una plantació de marihuana amb 2.800 plantes en un domicili de la Pobla de Vallbona, a la comarca valenciana del Camp de Túria, i han detingut una dona i dos homes d'entre 41 i 27 anys com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric.



Les investigacions es van iniciar al tenir coneixement els policies que alguns dels venedors de marihuana de la ciutat de València s'estarien proveint de la mateixa en algun punt de la Pobla de Vallbona, segons ha informat la Comissaria Provincial en un comunicat. Així, van descobrir que aquest punt estava situat en un domicili d'aquesta localitat, i que estava arrendat a un jove i que aquest, al seu torn, l'hi havia arrendat a una dona.



En el transcurs de les investigacions, els agents van descobrir que en l'habitatge no residia ningú i que diàriament hi anava la parella de la dona. A més, un cop per setmana el jove que havia arrendat el domicili a la dona acudia per realitzar tasques de supervisió i prenia grans mesures de seguretat en els desplaçaments, anant-hi amb diferents cotxes.



Els policies van comprovar que l'habitatge estava únicament dedicat al cultiu de la marihuana i que no era punt de venda, així com que, segons sembla, el jove que l'havia arrendat a la dona era el que sufragava les despeses de lloguer, instal·lació dels aparells i estris per al cultiu, i pagava una quantitat mensual a la parella per encarregar-se del manteniment de la plantació i per figurar en la documentació del lloguer de l'habitatge i els diferents subministraments.



Un total de 2.800 plantes



Els agents van establir un dispositiu de vigilància als voltants del domicili i un dels sospitosos va ser interceptat en obrir la porta. Després de realitzar un registre, van confiscar unes 2.800 plantes de marihuana, 12 quilos de cabdells, 715 euros, 171 llums de calor, 69 transformadors, 21 temporitzadors, 24 ventiladors i desenes de tubs i aparells d'aire condicionat portàtils i fixos.



Els policies van comprovar que les tres plantes de l'habitatge estaven preparades per al cultiu interior de la marihuana, ja que tota la casa estava panellada amb pladur i les finestres tancades i segellades.



Per aquest motiu, van detenir aquestes tres persones, d'origen espanyol, com a presumptes autores dels delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric.



Dels tres arrestats, sense antecedents policials, els homes van passar a disposició judicial, mentre la dona, després de ser escoltada en declaració va ser posada en llibertat, no sense abans ser advertida de l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan fos requerida.

